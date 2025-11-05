Language
    डांट के बाद घर से लापता हुई 6 साल की मासूम का गड्ढे में मिला शव, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

    By ASHUTOSH GUPTAEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    साहिबाबाद में एक 6 वर्षीय बच्ची, जो डांट के बाद लापता हो गई थी, का शव एक गड्ढे में मिला। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है।

    गड्ढे में पड़ा मिला मासूम का शव।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीलामोड़ थानाक्षेत्र के इरशाद गार्डन स्थित निवासी साहिबे आलम की बड़ी बेटी छह वर्षीय शाहीना का शव मंगलवार की शाम क्षेत्र में स्थित प्लाट में बने गड्ढे में पड़ा मिला। बच्ची सोमवार की शाम घर से निकलकर लापता हो गई थी।

    चार नवंबर की दोपहर करीब एक बजे तक बच्ची का कुछ पता नहीं चला तब परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। शाम को पांच बजे शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। बच्ची के पिता साहिबे आलम ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं। शाहीना सबसे बड़ी थी। सोमवार को उनकी पत्नी सलामन खातून ने बेटी को पढ़ाई की बात पर डांट दिया था।

    पुलिस पर लापरवाही का आरोप

    इसके बाद बच्ची घर से निकली थी। मंगलवार शाम प्लाट के पास बने घर की छत से कुछ बच्चों ने गड्ढे में भरे पानी में शव पड़ा देखा और परिवार को बताया। सूचना पर पुलिस पहुंची और बच्ची के स्वजन को बुलाया गया। बच्ची के मामा शमशुल होदा ने बताया कि गड्ढा ढाई फिट गहरा है और बच्ची की ऊंचाई करीब चार फीट है। ऐसे में बच्ची डूब नहीं सकती।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। स्वजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।