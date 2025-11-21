Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कॉलेज में प्रचार करने गए RSS जिला संगठन मंत्री को बंधक बनाकर लात-घूंसों से पीटा, मोबाइल में बनाया वीडियो

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:42 PM (IST)

    बिहार में एक कॉलेज के अंदर, RSS के जिला संगठन मंत्री को प्रचार करते समय कुछ लोगों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। घटना का वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीड़ित RSS में पूर्णकालिक जिला संगठन मंत्री है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर स्थित मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज में उस समय सनसनी फैल गई जब शामली के रहने वाले आरएसएस के जिला संगठन मंत्री चिरायू को कुछ युवकों ने बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा।

    आरोप है कि पांच युवकों ने उन्हें खाली कक्षा में ले जाकर लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की तथा दो अन्य युवकों ने पूरी घटना का मोबाइल में वीडियो बनाया। शुक्रवार को चिरायू प्रचार कार्य के सिलसिले में कॉलेज पहुंचे थे। आरोपियों ने उन्हें जबरन एक खाली कमरे में ले जाकर बंधक बना लिया और यातनाएं दीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित के अनुसार मारपीट के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी और पुलिस में शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। किसी तरह बंधन से छूटकर चिरायू थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा आरोपित युवकों की तलाश में छापेमारी कर रही है।