कॉलेज में प्रचार करने गए RSS जिला संगठन मंत्री को बंधक बनाकर लात-घूंसों से पीटा, मोबाइल में बनाया वीडियो

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर स्थित मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज में उस समय सनसनी फैल गई जब शामली के रहने वाले आरएसएस के जिला संगठन मंत्री चिरायू को कुछ युवकों ने बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा।

आरोप है कि पांच युवकों ने उन्हें खाली कक्षा में ले जाकर लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की तथा दो अन्य युवकों ने पूरी घटना का मोबाइल में वीडियो बनाया। शुक्रवार को चिरायू प्रचार कार्य के सिलसिले में कॉलेज पहुंचे थे। आरोपियों ने उन्हें जबरन एक खाली कमरे में ले जाकर बंधक बना लिया और यातनाएं दीं।