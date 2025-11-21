कॉलेज में प्रचार करने गए RSS जिला संगठन मंत्री को बंधक बनाकर लात-घूंसों से पीटा, मोबाइल में बनाया वीडियो
बिहार में एक कॉलेज के अंदर, RSS के जिला संगठन मंत्री को प्रचार करते समय कुछ लोगों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। घटना का वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर स्थित मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज में उस समय सनसनी फैल गई जब शामली के रहने वाले आरएसएस के जिला संगठन मंत्री चिरायू को कुछ युवकों ने बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा।
आरोप है कि पांच युवकों ने उन्हें खाली कक्षा में ले जाकर लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की तथा दो अन्य युवकों ने पूरी घटना का मोबाइल में वीडियो बनाया। शुक्रवार को चिरायू प्रचार कार्य के सिलसिले में कॉलेज पहुंचे थे। आरोपियों ने उन्हें जबरन एक खाली कमरे में ले जाकर बंधक बना लिया और यातनाएं दीं।
पीड़ित के अनुसार मारपीट के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी और पुलिस में शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। किसी तरह बंधन से छूटकर चिरायू थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा आरोपित युवकों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।