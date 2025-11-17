गाजियाबाद में काजमपुर-दौसा बंजरापुर मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू, ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद मिली सफलता

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। लोक निर्माण विभाग ने सोमवार से काजमपुर-दौसा बंजारपुर मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसको लेकर ग्रामीणों ने गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया था। ग्रामीणों ने अधिकारियों को परेशानी से अवगत कराया था। जिसपर अब सोमवार से कार्य शुरू हुआ है।

दिल्ली-मेरठ मार्ग से काजमपुर होते हुए दौसा-बंजारपुर गांव को रास्ता जाता है। यहां से रोजाना सैंकड़ों की संख्या में लोग गुजरते हैं। लेकिन इस सड़क की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। यहां जगह-जगह गड्ढे हो गए थे। जिनमें फंसकर आए दिन दोपहिया वाहन चालक घायल हो रहे थे।

लोगों काे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परेशान लोगों ने करीब एक महीने पहले कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उसी समय अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी।