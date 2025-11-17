गाजियाबाद में काजमपुर-दौसा बंजरापुर मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू, ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद मिली सफलता
मोदीनगर में लोक निर्माण विभाग ने काजमपुर-दौसा बंजारपुर मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने सड़क की खराब हालत के कारण कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। सड़क में गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही थीं, जिससे लोग परेशान थे। शिकायत के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। लोक निर्माण विभाग ने सोमवार से काजमपुर-दौसा बंजारपुर मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसको लेकर ग्रामीणों ने गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया था। ग्रामीणों ने अधिकारियों को परेशानी से अवगत कराया था। जिसपर अब सोमवार से कार्य शुरू हुआ है।
दिल्ली-मेरठ मार्ग से काजमपुर होते हुए दौसा-बंजारपुर गांव को रास्ता जाता है। यहां से रोजाना सैंकड़ों की संख्या में लोग गुजरते हैं। लेकिन इस सड़क की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। यहां जगह-जगह गड्ढे हो गए थे। जिनमें फंसकर आए दिन दोपहिया वाहन चालक घायल हो रहे थे।
लोगों काे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परेशान लोगों ने करीब एक महीने पहले कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उसी समय अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी।
इस पर संज्ञान लेते हुए अब विभाग की तरफ से सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। गांव के ही डा. बबली गुर्जर का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है।
