    दिल्ली-मेरठ मार्ग पर सड़क निर्माण से यातायात बाधित, लगा लंबा जाम; लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:07 AM (IST)

    दिल्ली-मेरठ मार्ग पर मोदीनगर में सड़क निर्माण कार्य के चलते फिर जाम लग गया। गोविंदपुरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाई जा रही है, जिससे यातायात ...और पढ़ें

    गाजियाबाद में सड़क निर्माण कार्य के चलते जाम लग गया।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर मोदीनगर में बृहस्पतिवार को फिर से सड़क निर्माण कार्य के चलते जाम लग गया। वाहनों की लंबी-लंबी कतारें सड़क पर दिखी। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस तरह की स्थिति शहर में तीन दिन से बन रही है। पुलिस सड़क से नदारद रही। करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा।

    इन दिनों लोकनिर्माण विभाग की तरफ से दिल्ली-मेरठ मार्ग पर गोविंदपुरी में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। दिन में ही सड़क बनाई जा रही है। ऐसे में सड़क निर्माण के दौरान यातायात को वन-वे किया जाता है। लेकिन बृहस्पतिवार को ऐसा नहीं किया। सड़क में एक तरफ निर्माण चल रहा था। साइड से वाहन गुजर रहे थे।

    ऐसे में सड़क पर वाहन निकलने के लिए कम जगह बची और जाम लगने लगा। देखते ही देखते वाहनों की कतार लंबी होती चली गई। हालत थी कि दो पहिया वाहन निकलने के लिए जगह नहीं थी। मिनटों के सफर को तय करने में घंटा लग गया। यदि मौके पर पुलिस व्यवस्थाएं बनाने के लिए तैनात रहती तो शायद लोगाें को जाम ना झेलना पड़ता। एसीपी ने बताया कि सूचना पर टीम को भेजा गया था। कुछ ही समय में यातायात व्यवस्था दुरस्त हो गई थी।