दिल्ली-मेरठ मार्ग पर सड़क निर्माण से यातायात बाधित, लगा लंबा जाम; लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर मोदीनगर में बृहस्पतिवार को फिर से सड़क निर्माण कार्य के चलते जाम लग गया। वाहनों की लंबी-लंबी कतारें सड़क पर दिखी। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस तरह की स्थिति शहर में तीन दिन से बन रही है। पुलिस सड़क से नदारद रही। करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा।

इन दिनों लोकनिर्माण विभाग की तरफ से दिल्ली-मेरठ मार्ग पर गोविंदपुरी में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। दिन में ही सड़क बनाई जा रही है। ऐसे में सड़क निर्माण के दौरान यातायात को वन-वे किया जाता है। लेकिन बृहस्पतिवार को ऐसा नहीं किया। सड़क में एक तरफ निर्माण चल रहा था। साइड से वाहन गुजर रहे थे।