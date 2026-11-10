गाजियाबाद में CBI के पूर्व जज को साइबर ठगों ने लगाया चूना, डेबिट कार्ड चोरी कर 75 हजार उड़ाए

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने सेवानिवृत्त सीबीआई जज का डेबिट कार्ड चोरी कर उनके बैंक खाते से करीब 75 हजार रुपये निकाल लिए। आरोपितों ने अलग-अलग तारीखों में 10 बार में रकम निकाली। पीड़ित को इसकी जानकारी बैंक खाते का विवरण देखने पर हुई। उन्होंने बैंक को शिकायत देकर एटीएम कार्ड बंद कराया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया वेव सिटी थाने में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटनास्थल प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र का होने के कारण मामला वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। जयपुरिया सनराइज ग्रीन निवासी बृजेश कुमार पांडेय सेवानिवृत्त सीबीआई जज हैं। वह वर्तमान में वेव सिटी क्षेत्र के शाहपुर बम्हैटा स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रीन में रहते हैं।

पांच बार में 25 हजार रुपये निकाले गए उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 19 अक्टूबर को उन्होंने प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र में एसबीआइ के एटीएम से 10 हजार रुपये निकाले थे। इसके बाद उन्होंने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। आरोप है कि इसी दौरान किसी ने उनका कार्ड चोरी कर लिया। 27 अक्टूबर को तीन बार में 30 हजार रुपये, 29 अक्टूबर को दो बार में 20,054 रुपये और चार नवंबर को पांच बार में 25 हजार रुपये निकाले गए।