गाजियाबाद के चौपला बाजार में दुकान में लगी आग, दमकलकर्मियों ने गैस सिलेंडर निकालकर टाला बड़ा हादसा

विनित त्रिपाठी, गाजियाबाद। शहर के घनी आबादी वाले सबसे पुराने बाजार चौपला स्थित दुकान में सोमवार देर रात आग लग गई। दुकान में दोने पत्तल रखे होने के कारण आग तेजी से फैली।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। दुकान के अंदर गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। ऐसे में आग आसपास की दुकानों तक फैलने और बड़ा हादसा होने का खतरा था।

दमकलकर्मियों ने पाया आग पर काबू सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने दुकान का ताला तुड़वाकर सबसे पहले गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। फायर स्टेशन कोतवाली को सोमवार देर रात बजे आग लगने की सूचना मिली।