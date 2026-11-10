ईरान से युद्ध को लेकर हेगसेथ के खिलाफ पेश हुआ महाभियोग प्रस्ताव, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बचाव

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थामस मैसी ने सोमवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर मतदान कराने की पहल की। इससे उनके रिपब्लिकन साथियों पर ट्रंप प्रशासन की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक को पद से हटाने के बारे में फैसला करने का दबाव बढ़ गया है।

मैसी की ओर से पेश महाभियोग प्रस्ताव मुख्य रूप से ईरान में युद्ध पर केंद्रित है। इसमें यमन और वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देने में हेगसेथ की भूमिका का भी उल्लेख है। प्रतिनिधि सभा में इस पर मतदान मध्य सप्ताह तक हो सकता है। गौरतलब है कि सांसद थामस मैसी ने सितंबर में भी हगसेथ के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था और अब प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ्रीज समेत डेमोक्रेट्स ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

महाभियोग प्रस्ताव को लेकर अपनी बात रखेंगे हेगसेथ संसद में महाभियोग की आशंका के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन करने का एलान किया है। 180 से अधिक दिनों में यह उनका पहला संवाददाता सम्मेलन होगा।