UP के इस जिले के लाखों लोगों का कार्ड हो जाएगा निरस्त, 15 नवंबर तक रिन्यू कराने का है आखिरी मौका

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि चार वर्ष या उससे अधिक समय से पंजीकरण कार्ड का नवीनीकरण न कराने निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उक्त जानकारी देते हुए उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने बताया कि श्रमिकों की सुविधा के लिए नवीनीकरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ाई गई है। गाजियाबाद में एक लाख पांच हजार 253 पंजीकृत श्रमिक ऐसे हैं, जिन्होंने चार वर्ष या उससे अधिक समय से अपने पंजीकरण कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है।

इन श्रमिकों की सुविधा के लिए विभिन्न ब्लाकों में नवीनीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे श्रमिक अपना पंजीकरण कार्ड का जनसेवा केंद्र या निर्धारित शिविर में जाकर 15 नवंबर से पहले नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके बाद चार वर्ष पुराने सभी पंजीकरण कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।