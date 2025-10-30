YPS Builders के चेयरमैन को एक साल की जेल, गाजियाबाद की कोर्ट ने 12 का जुर्माना भी रखा बरकरार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने बृहस्पतिवार को रियल एस्टेट कंपनी वाईपीएस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके चेयरमैन यशपाल सिंह की सजा के खिलाफ की गई अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई एक वर्ष की कारावास और 12 लाख रुपये के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है। अभियुक्त की अनुपस्थिति के चलते उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश भी दिया है।



हेमंत आहूजा द्वारा आरोप लगाया था कि उन्होंने कंपनी के वाईपीएस नारायणिका प्रोजेक्ट में मधुबन बापूधाम गाजियाबाद में फ्लैट बुक कराया था। बदले में करीब 6.26 लाख रुपये का भुगतान किया। प्रोजेक्ट पूरा न होने पर उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे।

कंपनी की ओर से उन्हें 6.26 लाख रुपये का पोस्ट-डेटेड चेक दिया गया। यह चेक पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण तीन बार बैंक से लौटा दिया गया। हेमंत ने कंपनी और चेयरमैन यशपाल सिंह के खिलाफ कोतवाली नगर में धारा 138, अधिनियम के तहत वाद दाखिल किया।

ट्रायल कोर्ट ने 18 मार्च 2023 को यशपाल सिंह को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास और 12 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस राशि में से 11 लाख रुपये शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने थे। अभियुक्त पक्ष ने इस सजा के आदेश को चुनौती देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की।

अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया और विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना एकतरफा निर्णय दिया है। अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि चेक सुरक्षा के रूप में दिया गया था। यह चेक किसी वास्तविक देनदारी के बदले में नहीं दिया गया था।