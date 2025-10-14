राजनगर एक्सटेंशन में कनेक्टिविटी को किया जाएगा बेहतर, GDA ने सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने को कहा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। इसके लिए सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अर्जन भी किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें।

यह निर्देश जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने सोमवार को जीडीए कार्यालय में बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। बैठक में हम तुम रोड के कार्य में तेजी लाने के लिए मंगलवार को किसानों के साथ सहमति प्राप्त करने के लिए कैंप लगाने का भी बैठक में निर्णय लिया गया है।

जीडीए उपाध्यक्ष ने बैठक में जिन रोड के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन किया जाना है, उनके प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। वर्तमान में जो बजट है, उसके अनुसार कितनी सड़कें बनाई जा सकती हैं। निर्देश दिए कि शासन से प्राप्त होने वाले फंड से प्रस्तावित सड़कों के डीपीआर प्राथमिकता के आधार पर तैयार करते हुए शासन को प्रेषित की जाए।