गाजियाबाद में मीडिया कर्मी के मकान से 31 लाख की चोरी, वारदात के दौरान घर में ही सोता रहा पूरा परिवार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राजेंद्रनगर सेक्टर-5 में मीडिया संस्थान में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी के घर चोरों ने 31 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोमवार रात को चोरों ने बालकनी का दरवाजा तोड़कर घर में चोरी की।

वारदात के वक्त पूरा परिवार घर में ही सो रहा था। बताया जा रहा है कि अलमारी से छह लाख रुपये की नकदी और करीब 25 लाख के जेवर चोरी किए गए हैं। आसपास के चार-पांच घरों में भी चोरों ने घुसने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

सेक्टर-5 स्थित मकान नंबर 26 डुप्लेक्स में मनीष शर्मा परिवार के साथ रहते हैं। वह एक मीडिया संस्थान में वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात लोग घर में सो रहे थे। सुबह जब वह उठे तब बालकनी का दरवाजा टूटा हुआ था। कमरे में देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी और सामान यहां-वहां बिखरा था।

मनीष ने बताया कि अलमारी के लाकर से छह लाख रुपये, तीन हीरे की अंगूठी, चार सोने की अंगूठी, 30 चांदी के सिक्के, तीन जोड़ी पाजेब, तीन सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, तीन चांदी की मूर्ति, एक अष्टधातु की मूर्ति चोरी की गई है।

चोरी हुए सामान की कीमत करीब 25 लाख रुपये है। बालकनी से जुड़े कमरे में उनके माता-पिता और बच्चे सो रहे थे। चोरी की खबर लोगों को मिलने पर बताया गया कि आसपास के घरों में भी चोरों ने घुसने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। इन मकानों पर कुंडी तोड़ने के निशान मिले हैं।