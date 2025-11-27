Language
    गाजियाबाद में पल्स पोलियो अभियान की पोल खुली, दो साल में 80 क्षेत्रों के हजारों घर रहे अनकवर्ड

    By Madan Panchal Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:42 AM (IST)

    गाजियाबाद में पल्स पोलियो अभियान में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले दो सालों में 80 क्षेत्रों के हजारों घरों तक पोलियो की खुराक नहीं पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस घटना ने अभियान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।

    पोलियो अभियान को लेकर लापरवाही बरत रहा स्वास्थ्य विभाग।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। केंद्र और प्रदेश सरकार शिशु मृत्यु दर की रोकथाम और पोलियो अभियान की सफलता को लेकर गंभीर है। इसी को ध्यान में रखकर छह जानलेवा बीमारियों से बचाव को नियमित टीकाकरण के सत्र सप्ताह में छह दिन आयोजित किये जा रहे हैं। साथ ही केस न मिलने पर भी हर साल दिसंबर में पोलियो अभियान चलाया जा रहा है।

    इस कार्य पर प्रतिवर्ष करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है लेकिन इस काम को देख रहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों की घरों तक पहुंच कमजोर हो रही है। डब्ल्यूएचओ की फील्ड की टीम की रिपोर्ट में पता चला है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें पोलियो अभियान को लेकर बेहद लापरवाही बरत रहीं हैं।

    80 क्षेत्रों में घरों तक नहीं पहुंची टीम

    इस रिपोर्ट में पता चला है कि दो साल में 80 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पोलियो टीम घरों तक नहीं पहुंची। वर्ष 2023 में 16 स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े 50 क्षेत्रों के 6003 घरों तक पोलियो अभियान की जिम्मेदारी निभाने वाली कोई टीम नहीं पहुंची। दिसंबर 2024 में 16 स्वास्थ्य केंद्रों के 30 क्षेत्रों के 5144 घरों तक पोलियो टीम नहीं पहुंची। इन घरों को मिस्ड रिकार्ड में दर्ज करते हुए रिपीट गतिविधि आयोजित कराई गईं है।

    मई 2023 में आठ जगह, दिसंबर 2023 में 26 और दिसंबर 2024 में 35 जगहों पर रिपीट गतिविधि आयोजित करते हुए पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई है। इसमें अतिरिक्त व्यय किया गया। सीएमओ डा. अखिलेश मोहन का कहना है कि इस वर्ष 14 दिसंबर को पोलियो अभियान शुरू करने को लेकर माइक्रोप्लान बनाया गया है।

    इस अभियान के तहत 13.25 घरों को कवर करने की तैयारी की जा रही है। 14 दिसंबर को 1649 बूथों पर 734509 बच्चों के साथ 41534 नवजात को पोलियो की दवा पिलाने की योजना है। इसके लिए 2157 टीम, 137 ट्रांजिट टीम और 458 मोबाइल टीमों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।80 क्षेत्रों में सुपरवाइजर निगरानी करेंगे।

    जिन घरों तक पोलियो टीम नहीं पहुंची उन क्षेत्रों का पूरा विवरण

    स्वास्थ्य केंद्र दिसंबर 2023 दिसंबर 2024
      कुल क्षेत्र कुल मिस्ड घर कुल क्षेत्र कुल मिस्ड घर
    सद्दीकनगर 12 1221 4 1740
    कैला भट्टा 0 0 1 15
    करहैडा प्रथम 0 0 1 110
    करहैडा द्वितीय 4 835 0 0
    चांदमारी 4 340 2 656
    कार्टे शास्त्रीनगर 3 132 0 0
    साहिबाबाद प्रथम 0 0 2 294
    महाराजपुर 4 1350 0 0
    शहीदनगर 0 0 1 14
    खोड़ा द्वितीय 1 7 0 0
    भोवापुर 2 200 4 463
    पीपीसी 1 35 0 0
    डासना 1 35 7 225
    लोनी प्रथम 12 1158 4 509
    लोनी द्वितीय 1 35 2 418
    मुरादनगर 4 475 2 700