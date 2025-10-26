राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी रहे मौजूद
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर का निरीक्षण किया और कर्मचारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक समेत अन्य वीवीआईपी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
इससे पहल, राष्ट्रपति सुबह 11.20 बजे यशोदा पहुंचीं और 12.30 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गई। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के उद्घाटन से पहले अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर का भ्रमण किया और स्टाफ के साथ फोटो सेशन कराया।
