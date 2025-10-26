राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी रहे मौजूद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर का निरीक्षण किया और कर्मचारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।