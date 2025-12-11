गाजियाबाद के इस कॉलेज में लगे 'प्राचार्य लापता' के पोस्टर, ABVP के पदाधिकारियों ने क्यों फूंका पुतला
गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य डॉ. दीपक अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर(गाजियाबाद)। गाजियाबाद से सटे मोदीनगर के मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक अग्रवाल का गुरुवार को एबीवीपी पदाधिकारियों ने पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने पुतले की चप्पल से भी पिटाई की। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की।
पिछले दिनों हुई एबीवीपी जिला संगठन मंत्री चिरायु शर्मा से मारपीट को लेकर पदाधिकारियों में प्राचार्य के खिलाफ रोष है। आरोप है कि प्राचार्य के इशारे पर ही चिरायु से मारपीट हुई थी।
प्राचार्य को निलंबित करने की मांग की जा रही है। पिछले तीन दिन से पदाधिकारियों का कॉलेज में धरना चल रहा है। कॉलेज में प्राचार्य लापता के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं।
