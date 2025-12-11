Language
    गाजियाबाद के इस कॉलेज में लगे 'प्राचार्य लापता' के पोस्टर, ABVP के पदाधिकारियों ने क्यों फूंका पुतला

    By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य डॉ. दीपक अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूं ...और पढ़ें

    प्राचार्य का पुतला जलाते एबीवीपी के पदाधिकारी

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर(गाजियाबाद)। गाजियाबाद से सटे मोदीनगर के मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक अग्रवाल का गुरुवार को एबीवीपी पदाधिकारियों ने पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने पुतले की चप्पल से भी पिटाई की। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की।

    पिछले दिनों हुई एबीवीपी जिला संगठन मंत्री चिरायु शर्मा से मारपीट को लेकर पदाधिकारियों में प्राचार्य के खिलाफ रोष है। आरोप है कि प्राचार्य के इशारे पर ही चिरायु से मारपीट हुई थी।

    प्राचार्य को निलंबित करने की मांग की जा रही है। पिछले तीन दिन से पदाधिकारियों का कॉलेज में धरना चल रहा है। कॉलेज में प्राचार्य लापता के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं।

