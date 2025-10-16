Air Pollution: मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में जगह-जगह सुलग रहा कूड़ा, गाजियाबाद में बढ़ रहा सांसों पर संकट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में जगह-जगह कूड़ा जलाया जा रहा है। फैक्टरियों के आस-पास खुले में सुलगता कचरा न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों और आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में खाली प्लाट या कोई भी ऐसा स्थान देखकर कूड़ा फेंक दिया जाता है। इसके बाद इसे उठाने के बजाए इसमें आग लगा दी जाती है। धुएं से क्षेत्र में दुर्गंध फैल जाती है और हवा में सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5 व पीएम 10) का स्तर बढ़ जाता है। हर रोज किसी न किसी जगह कूड़े के ढेर से धुआं उठता दिखता है। प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई असर जमीन पर नजर नहीं आया।