Air Pollution: मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में जगह-जगह सुलग रहा कूड़ा, गाजियाबाद में बढ़ रहा सांसों पर संकट
मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में कूड़ा जलने से प्रदूषण बढ़ रहा है। जगह-जगह कूड़े के ढेर सुलग रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जहरीले धुएं से आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें आ रही हैं। निवासियों ने प्रशासन से कूड़ा जलाने वालों पर कार्रवाई करने और सफाई व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में जगह-जगह कूड़ा जलाया जा रहा है। फैक्टरियों के आस-पास खुले में सुलगता कचरा न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों और आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है।
औद्योगिक क्षेत्र में खाली प्लाट या कोई भी ऐसा स्थान देखकर कूड़ा फेंक दिया जाता है। इसके बाद इसे उठाने के बजाए इसमें आग लगा दी जाती है। धुएं से क्षेत्र में दुर्गंध फैल जाती है और हवा में सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5 व पीएम 10) का स्तर बढ़ जाता है। हर रोज किसी न किसी जगह कूड़े के ढेर से धुआं उठता दिखता है। प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई असर जमीन पर नजर नहीं आया।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एमएसएमई पालिसी चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में आसपास के लोग कचरा खुले में जला देते हैं, जिससे छवि उद्यमियों की खराब हो रही है। नियमित कचरा उठान और निगरानी न होने से यह समस्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अधिकांश पंजीकृत उद्योग अपने अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण करवाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण लंबे समय में श्वसन संबंधी बीमारियों और पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बन रहा है।
औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगह आसपास के लोगों द्वारा कूड़ा डालने की शिकायतें मिली हैं। इसके लिए नगर निगम को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़ा में आग लगाने वालों की पहचान कर कार्यवाही कराई जाएगी।
-आरएस यादव, उप महाप्रबंधक यूपीसीडा
