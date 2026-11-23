मदन पांचाल, गाजियाबाद। पोलियो अभियान का जायजा लेने को रविवार को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ मंडल के संयुक्त निदेशक डाॅ. अशोक तालियान ने देहात क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ बूथों पर टीम के पास मार्कर तक नहीं मिला। मोदीनगर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान सीएचसी प्रभारी गायब मिले।

कार्यकत्री मौजूद लेकिन बूथ नहीं था चालू इतना ही नहीं स्वास्थ्यकर्मी वंचित बच्चों को लेकर गंभीर नहीं दिखे। संयुक्त निदेशक ने पांच बूथों का निरीक्षण किया। मोदीपुरम का बूथ नंबर 32 11 बजे तक चालू ही नहीं किया गया, जबकि यह बूथ हाई रिस्क था। इस बूथ पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री बैठी हुई थीं, लेकिन बूथ चालू नहीं किया। उन्होंने इस संबंध में सभी का स्पष्टीकरण मांगा है।