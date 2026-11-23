जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी जिला पुलिस ने अवैध जुए के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी और गश्त के दौरान जुआ खेलने में शामिल 12 लोगों को पकड़ा है। इनके खिलाफ दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत आठ मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस ने मौके से जुए में दांव पर लगाई गई 10,180 रुपये की नकदी और जुआ खेलने में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त (बाहरी जिला) विक्रम सिंह के निर्देश पर जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।