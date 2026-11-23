शशि ठाकुर, नई दिल्ली। महानगरीय जीवन में रिश्ते पीछे छूट रहे, नए संबंध व्यवसायी हो रहे। सो, विवाह में नाचने वाले बाराती नहीं तो कभी कभी अंतिम यात्रा को चार कंधे तक नहीं मिलते हैं।

ऐसे में अंतिम यात्रा की लेकर अनूठी स्टार्टअप आकार ले लो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हाल नंबर सात ए में एक ऐसा ही स्टाल लोगों के आकर्षक के केंद्र में है जो सभी को चमत्कृत कर रहा है। साथ ही बदलते हालात पर सोचने को मजबूर भी कर रहा।

हे भगवान, पहले सुना था कि रोने के लिए भी महिलाएं बुलाई जाती हैं, लेकिन अब यह देखना बाकी रह गया था कि अंतिम विदाई की व्यवस्था भी कंपनी करेगी, ऐसी आवाज सुनने को मिले तो समझ लीजिए मोक्ष वॉयज की स्टाल तक आप भी पहुंच गए हैं।

अंतिम संस्कार से जुड़ी सेवाएं यहां अंतिम संस्कार से जुड़ी सेवाओं के बारे में पढ़कर लोग पहले चौंकते हैं, फिर रूककर उसकी जानकारी ले रहे हैं। किसी के लिए यह हैरान करने वाली पहल है तो कोई इसे बदलते समय की जरूरत मान रहा है।

बात हो रही है, अपनों के जाने के असहनीय पीड़ा के बीच परिवार को होने वाली कठिनाइयों को राहत देने के लिए शुरू की गई एक ऐसी सेवा की, जिसमें अंतिम यात्रा की लगभग हर व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाने का दावा है। नमो गंगे वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की पहल मोक्ष वॉयज का यह स्टाल मेले में अपनी अलग विषयवस्तु के कारण लोगों का ध्यान खींच रहा है।