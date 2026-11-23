जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में पुरानी रंजिश के चलते युवक को अगवा कर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अब्बास उर्फ छमिया और समीर के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पेपर कटर भी बरामद कर लिया है। मामले में तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर की रात करीब डेढ़ बजे असलम राशिद बिरयानी के पास जाफराबाद में मौजूद था। इसी दौरान बाइक पर अब्बास उर्फ छमिया, समीर उर्फ बाबू और शाकिर पहुंचे। पुरानी रंजिश को लेकर दी धमकी जांच में पता चला कि तीनों असलम को पहले से जानते थे और उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। अब्बास ने करीब डेढ़ साल पहले ब्लेड से हमला करने की पुरानी रंजिश को लेकर उसे धमकी दी।

असलम ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन तीनों ने उसे पकड़ लिया। अब्बास ने उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया, जबकि बाकी दोनों उसे जबरन बाइक पर बैठाकर ब्रह्मपुरी की गली नंबर 21 ले गए। जीटीबी अस्पताल रेफर किया वहां तीनों ने मिलकर असलम पर चाकू से हमला कर दिया। उसके गर्दन, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल किसी राहगीर की मदद से जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचा, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया।