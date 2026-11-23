जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान हुई अदला-बदली के बाद 55 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरा बैग करीब 2,100 किलोमीटर दूर बेंगलुरु पहुंच गया, जिसे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर उसके मालिक को लौटा दिया।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 12 नवंबर को बताया था कि बस टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर एक्स-रे मशीन के पास गलती से किसी और का बैग उठ गया था। यह गहने उसकी बहन की शादी के लिए रखे गए थे।

बैग में क्या-क्या सामान था? पुलिस के मुताबिक, काले रंग के उस बैकपैक में कपड़े, सोने के गहने, एक आधार कार्ड, एक चार्जर और लगभग 9,000 रुपये नकद रखे हुए थे। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और मामले की छानबीन शुरू की।

जांच में ऐसे खुला राज और बेंगलुरु तक पहुंची टीम मामले की पड़ताल के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, विभिन्न बस मार्गों की जांच की, बस टिकटों का सत्यापन किया और वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण किया। इसी कड़ी में एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि सामने आई और अधिकारियों ने उसकी बस यात्रा का पता लगाया, जो बेंगलुरु से जुड़ी हुई थी। वित्तीय विश्लेषण और तकनीकी निगरानी के जरिए संदिग्ध को बेंगलुरु में ट्रेस किया गया, जिसकी पहचान रुद्रप्रयाग के रूप में हुई।