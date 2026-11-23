राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर इस बार दिल्ली के लोक निवास (एलजी हाउस) में विशेष शबद कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा, जब प्रधानमंत्री दिल्ली के एलजी हाउस पहुंचेंगे।

एलजी सरदार तरनजीत सिंह संधू इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। सोमवार शाम चार से सात बजे तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए दिल्ली सरकार का गृह विभाग और संबंधित एजेंसियां तैयारियाें कां अंतिम रूप देने में लगी हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले लोकनिवास में होने वाला यह आयोजन सिख परंपरा और गुरबाणी को समर्पित होगा। कार्यक्रम में शबद कीर्तन के जरिए गुरु नानक देव की शिक्षाओं और उनके संदेश को याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के कारण यह आयोजन राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास पर प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा होगा।