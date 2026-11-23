संजय, बाहरी दिल्ली। बाहरी उत्तर जिला पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत दो अलग-अलग मामलों में लापता हुए दो नाबालिग बच्चों को सकुशल तलाश कर उनके परिवारों से मिला दिया। इनमें 15 वर्षीय किशोरी और महज ढाई साल का मासूम बच्चा शामिल है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली है।

एएचटीयू की टीम ने लगातार प्रयास किए पुलिस के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-प्रथम लोकेश्वरन आर. के मार्गदर्शन और एएचटीयू प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार की निगरानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) की टीम ने थाना बवाना पुलिस के साथ समन्वय कर दोनों बच्चों की तलाश की।

पहले मामले में शाहबाद दौलतपुर निवासी 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने की शिकायत मिली थी। इस संबंध में थाना शाहबाद डेयरी में 20 नवंबर 2026 को एफआईआर दर्ज की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएचटीयू की टीम ने लगातार प्रयास किए और किशोरी को तलाशने में सफलता हासिल की।

कुछ ही घंटों में बच्चे का पता लगा लिया इसके बाद उसे सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया। दूसरे मामले में थाना बवाना पुलिस को ढाई साल के बच्चे के लापता होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों के त्वरित प्रयासों के चलते कुछ ही घंटों में बच्चे का पता लगा लिया गया। उसे सुरक्षित उसके परिवार से मिलवा दिया गया।