पीएम कुसुम योजना: कैसे कम होगी बिजली की खपत? जब खेतों की सिंचाई को गाजियाबाद में नहीं लगेंगे सोलर पंप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पीएम किसान योजना के तहत जिले में पिछले तीन साल में खेतों की सिंचाई के लिए 163 सोलर पंप लगाए गए हैं। इस साल एक भी सोलर पंप नहीं लगाया गया है। इसकी वजह शासन से लक्ष्य आवंटित नहीं किया जाना है। ऐसे में सवाल है कि बिजली की खपत कैसे कम होगी, यदि सोलर पंप लगे तो बिजली की खपत भी कम हो सकती है और जिले में बिजली कटौती में सुधार हो सकता है।



पीएम किसान योजना के तहत खेतों की सिंचाई के लिए दो एचपी से लेकर दस एचपी तक के सोलर पंप किसान अपने खेतों में लगवा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों को कुल लागत पर 60 प्रतिशत धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है।