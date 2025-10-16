Language
    किसानों को सरकार दे रही 60 प्रतिशत सब्सिडी, फिर भी गाजियाबाद में पीएम कुसुम योजना के तहत क्यों नहीं लगा सोलर पंप?

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:33 AM (IST)

    गाजियाबाद में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पिछले तीन सालों में सिंचाई हेतु 163 सोलर पंप लगे हैं। इस साल लक्ष्य आवंटित नहीं होने से एक भी पंप नहीं लगा। योजना में किसानों को 60% तक सब्सिडी मिलती है, फिर भी लक्ष्य अधूरा है। बिजली खपत कम करने के लिए सोलर पंप महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वर्तमान में योजना की प्रगति धीमी है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पीएम कुसुम योजना के तहत जिले में पिछले तीन साल में खेतों की सिंचाई के लिए 163 सोलर पंप लगाए गए हैं। इस साल एक भी सोलर पंप नहीं लगाया गया है। इसकी वजह शासन से लक्ष्य आवंटित नहीं किया जाना है। ऐसे में सवाल है कि बिजली की खपत कैसे कम होगी, यदि सोलर पंप लगे तो बिजली की खपत भी कम हो सकती है और जिले में बिजली कटौती में सुधार हो सकता है।

    पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों की सिंचाई के लिए दो एचपी से लेकर दस एचपी तक के सोलर पंप किसान अपने खेतों में लगवा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों को कुल लागत पर 60 प्रतिशत धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

    किसान को पंप लगवाने के लिए पांच हजार रुपये की टोकन मनी और पंप लगवाने में आने वाली लागत का 40 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होती है। जिले में पिछले तीन साल में पीएम कुसुम योजना के तहत 463 सोलर पंप लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसके तहत 163 सोलर पंप लगवाए गए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में सोलर पंप लगवाने के लिए लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है।