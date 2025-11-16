Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के इस इलाके में प्लेज पार्क विकसित करने की तैयारी, MSME क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

    By Shahnawaz Ali Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:01 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार की प्लेज पार्क योजना में संशोधन के बाद, गाजियाबाद के मंडोला में प्लेज पार्क विकसित करने की तैयारी तेज़ हो गई है। अब छोटे निवेशक भी 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर प्लेज पार्क बना सकेंगे। इस योजना के तहत, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में आसानी होगी। भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए जीडीए में आवेदन किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश सरकार की प्लेज पार्क योजना में संशोधन के बाद, गाजियाबाद के मंडोला में प्लेज पार्क विकसित करने की तैयारी तेज़ हो गई है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा प्लेज पार्क (विकास इंजनों के विकास के लिए नेतृत्व और उद्यम को बढ़ावा देना) योजना में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद, लोनी के मंडोला में निजी भूमि खरीद प्रक्रिया के बाद भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन जीडीए में प्रस्तुत किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंजूरी मिलने पर प्लेज पार्क में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकेंगी। इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहे छोटे उद्यमियों के लिए यह एक बेहतर विकल्प होगा।

    निजी निवेशक अब 12 मीटर की बजाय सात मीटर चौड़ी सड़कों पर प्लेज पार्क बना सकेंगे। इस योजना के तहत, 7 मीटर चौड़ी सड़क के लिए 1.5 मीटर का फुटपाथ आवश्यक है। पहले, प्लेज पार्क केवल 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर ही स्थापित किए जा सकते थे।

    राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए 2023 में प्लेज पार्क योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, निजी कंपनियों और किसानों को 15 से 50 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग प्लेज पार्कों तक जाने वाली 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करेगा।

    उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त श्रीनाथ पासवान ने बताया कि एक निजी निवेशक द्वारा लोनी के मंडोला में ज़मीन की तलाश लगभग पूरी हो चुकी है। कृषि भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए जीडीए में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, एक प्ले पार्क विकसित किया जाएगा और वहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा सकेंगी। इससे उन कई निवेशकों को लाभ होगा जो वर्तमान में ज़मीन की तलाश कर रहे हैं।

    योजना में संशोधन के बाद, एक शर्त जोड़ी गई है कि सात मीटर चौड़ी सड़कों पर बने प्ले पार्कों में गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा सकेंगी। हालाँकि, 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।

    एमएसएमई विभाग विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में स्थापित प्ले पार्कों में निवेशकों से 25 प्रतिशत विकास शुल्क लेगा। प्राधिकरण प्ले पार्कों के लेआउट को मंजूरी देगा। प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर के खेल पार्कों के मानचित्र आयुक्त, निदेशक या उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएँगे।