    गाजियाबाद की मेयर ने किया 10 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास, लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:22 AM (IST)

    गाजियाबाद की महापौर ने शहर में 10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। महापौर ने शहर के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

    गाजियाबाद में विकास कार्य का उद्घाटन करतीं महापौर सुनीता दयाल। सौ. नगर निगम

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। महापौर सुनीता दयाल ने सोमवार को 15वें वित्त आयोग की धनराशि के आठ विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्षा में जलभराव के कारण ये सड़कें टूट गईं थीं। महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की धनराशि का प्रस्ताव पास कराया गया। सड़कों के बदहाली की शिकायत स्थानीय पार्षद व पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई थी। 

    महापौर ने इन कार्यों की निविदा कराई। सोमवार को आठ स्थानों पर महापौर निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने पहुंची तो स्थानीय लोग और पार्षदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वार्ड 19 पटेल नगर लाल चौक अमित ट्रेलर से आरके स्टील तक सड़क निर्माण कार्य होगा। इसकी लागत लगभग 71 लाख है। वार्ड 56 चिरंजीव विहार में साई मंदिर सेक्टर दो मार्किट होते हुए विजय कॉलेज तक सड़क निर्माण कार्य होगा। इसकी लागत लगभग एक करोड़ 74 लाख है।

    वार्ड 97 रामप्रस्था में सी ब्लाक में डॉ. सम्पूर्ण वर्मा से सी 179 व दिल्ली बार्डर से सी 10 व सी 75 तक सड़क मरम्मत का कार्य होगा। इसकी लागत लगभग 88 लाख है। वार्ड 28 राजीव कालोनी नरेंद्र मोहन हास्पिटल से बिजली घर तक सड़क निर्माण कार्य होगा। जिसकी लागत लगभग दो करोड़ 25 लाख है। वार्ड 83 राजेंद्र नगर आशीर्वाद अपार्टमेंट से गोल पार्क तक सड़क मरम्मत कार्य। जिसकी लागत लगभग एक करोड़ 27 लाख है।

    मोहन नगर में लाजपत नगर कट से जिंदल रोड पर सड़क निर्माण कार्य जिसकी लागत लगभग एक करोड़ 90 लाख है। वार्ड 16 सिकरोड़ गांव मे भोला पंडित व संजय पंडित के मकान से राजवीर सिंह के मकान होते हुए इंद्रजीत के मकान से राजीव डागर के मकान तक सड़क निर्माण कार्य। जिसके लागत लगभग 54 लाख है। वार्ड 42 बम्हैटा गांव में चामुंडा मंदिर से सतीश यादव के मकान तक सड़क निर्माण कार्य हाेगा। जिसकी लागत लगभग 14 लाख है। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि 10 करोड़ से शहर की आठ सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अन्य शेष सड़को की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने वाली है। जल्द उन कार्यों के भी शिलान्यास किया जाएगा।