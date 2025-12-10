वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक दीपक चंद्रा मुंबई से गिरफ्तार, CBI कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सीबीआई ने क्षेत्रीय वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक दीपक चंद्रा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उसे गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए तीन दिन की उसकी रिमांड मांगी।

सीबीआई अदालत ने रिमांड स्वीकार कर ली। दीपक चंद्रा 30 जुलाई 2018 से गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कार्यरत रहा। गाजियाबाद में वह पासपोर्ट अधीक्षक, सहायक पासपोर्ट अधीक्षक और वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक के रूप में तैनात रहा। आरोप है कि दीपक चंद्रा ने वर्ष 2018 से 2024 के बीच गलत तरीके से 1.43 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय स्रोतों से 85.06 लाख रुपये अधिक थी। सीबीआई ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

सीबीआई ने पूर्व में उसके गाजियाबाद में दो और पटना में एक ठिकानों पर छापेमारी कर 60 लाख रुपये कैश, सेल डीड, म्युचुअल फंड, जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश के कागजात सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए थे। इस दौरान दीपक का ट्रांसफर मुंबई पासपोर्ट कार्यालय हो गया। सीबीआई ने दीपक चंद्रा को गिरफ्तार कर मंगलवार को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश किया।