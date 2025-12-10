Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक दीपक चंद्रा मुंबई से गिरफ्तार, CBI कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा 

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:24 AM (IST)

    वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक दीपक चंद्रा को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। उन्हें सीबीआई कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के ए ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सीबीआई ने क्षेत्रीय वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक दीपक चंद्रा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उसे गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए तीन दिन की उसकी रिमांड मांगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीबीआई अदालत ने रिमांड स्वीकार कर ली। दीपक चंद्रा 30 जुलाई 2018 से गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कार्यरत रहा। गाजियाबाद में वह पासपोर्ट अधीक्षक, सहायक पासपोर्ट अधीक्षक और वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक के रूप में तैनात रहा।

    आरोप है कि दीपक चंद्रा ने वर्ष 2018 से 2024 के बीच गलत तरीके से 1.43 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय स्रोतों से 85.06 लाख रुपये अधिक थी। सीबीआई ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

    सीबीआई ने पूर्व में उसके गाजियाबाद में दो और पटना में एक ठिकानों पर छापेमारी कर 60 लाख रुपये कैश, सेल डीड, म्युचुअल फंड, जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश के कागजात सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए थे। इस दौरान दीपक का ट्रांसफर मुंबई पासपोर्ट कार्यालय हो गया। सीबीआई ने दीपक चंद्रा को गिरफ्तार कर मंगलवार को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश किया।

    दीपक की पदोन्नति के साथ वेतन की स्थिति : सीबीआई के अनुसार दीपक दिसंबर 2015 में पासपोर्ट विभाग में सहायक पासपोर्ट अधीक्षक (पे लेवल-6, ग्रेड पे 4200 रुपये) के रूप में नौकरी शुरू की थी। वर्ष 2020 में उसने पासपोर्ट अधीक्षक (पे लेवल-7, ग्रेड पे 4600 रुपये) और 2021 में वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक (पे लेवल-8, ग्रेड पे 4800 रुपये) के रूप में पदोन्नति मिली। उसने 30 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2024 तक गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट अधीक्षक, सहायक पासपोर्ट अधीक्षक और वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उसका राजनगर एक्सटेंशन में भी फ्लैट है।