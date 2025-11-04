Language
    पासपोर्ट की लंबित फाइलों का अब तुरंत होगा समाधान, गाजियाबाद में लगेगी दो घंटे की लोक अदालत

    By Hasin Shahjama Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:15 PM (IST)

    गाजियाबाद में पासपोर्ट की लंबित फाइलों के समाधान के लिए 18 मई को पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में दो घंटे की लोक अदालत लगेगी। इस बीच 50 आवेदकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आयोजित इस अदालत में पासपोर्ट संबंधी मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा, जिससे आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी और प्रक्रिया सरल होगी।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पासपोर्ट आवेदकों की लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पासपोर्ट से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र एवं पारदर्शी समाधान किया जाएगा। खुद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी लोक अदालत में उपस्थित रहेंगे।

    अदालत शाम 3 बजे से 5 बजे तक

    हापुड़ चुंगी नेहरू नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लोक अदालत छह नवंबर को आयोजित होगी। यह अदालत शाम 3 बजे से 5 बजे तक कक्ष संख्या 320 में लगेगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप आवेदकों से आमने-सामने संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अनुज स्वरूप ने बताया कि यह लोक अदालत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आयोजित की जा रही है।

    50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण

    समय की सीमित उपलब्धता के कारण इस अदालत में 50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले आते हैं। ये सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं।

    भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी

    माना जा रहा है कि यदि यह लोक अदालत सफल होती है तो आगे भी इस तरह पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन कर आवेदकों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। पासपोर्ट की समस्याओं के निस्तारण के लिए लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्याओं के निस्तारण देरी नहीं होगी। समय पर उनका पासपोर्ट बन सकेगा। पासपोर्ट समस्याओं को दूर कराने के लिए काफी संख्या में लोग पासपोर्ट कार्यालय पहुंचते हैं।

