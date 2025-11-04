पासपोर्ट की लंबित फाइलों का अब तुरंत होगा समाधान, गाजियाबाद में लगेगी दो घंटे की लोक अदालत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पासपोर्ट आवेदकों की लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पासपोर्ट से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र एवं पारदर्शी समाधान किया जाएगा। खुद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी लोक अदालत में उपस्थित रहेंगे।

अदालत शाम 3 बजे से 5 बजे तक हापुड़ चुंगी नेहरू नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लोक अदालत छह नवंबर को आयोजित होगी। यह अदालत शाम 3 बजे से 5 बजे तक कक्ष संख्या 320 में लगेगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप आवेदकों से आमने-सामने संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अनुज स्वरूप ने बताया कि यह लोक अदालत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आयोजित की जा रही है।

50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण समय की सीमित उपलब्धता के कारण इस अदालत में 50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले आते हैं। ये सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं।