जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगवाने के नाम पर वाहन स्वामियों से महंगी कीमत वसूलने का दबाव अब कम होने की उम्मीद है। अब तक एक कंपनी के एकाधिकार वाली व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

नई व्यवस्था में 18 कंपनियों के विकल्प मिलने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वाहन स्वामी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कंपनी से पैनिक बटन लगवा सकेंगे। इससे एक कंपनी पर निर्भरता खत्म होगी और कीमतों में मुकाबला शुरू होगा। कितने रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे? दरअसल, प्रदेश में पैनिक बटन और वीएलटीडी लगवाने के लिए वाहन स्वामियों से 18 से 20 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे थे, जबकि दिल्ली और हरियाणा में यही उपकरण काफी कम कीमत पर उपलब्ध थे। सीमित विकल्प होने से वाहन स्वामियों के पास दूसरी कंपनियों से उपकरण लगवाने की सुविधा नहीं थी।