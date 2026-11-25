जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में टीला मोड़ थना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने महिला के गले को धारदार हथियार से रेत दिया।

इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

वहीं, घटना के बाद आरोपी ने भी नशे की हालत में छत से छलांग लगा दी। इस घटना में वह भी घायल हुआ है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।

शादी का बनाता है दबाव

नोएडा निवासी अब्दुल रहमान का कहना है कि उनकी 35 वर्षीय बहन खुशबू अपने पति से अलग बेटी के साथ अंबेडकर कॉलोनी में किराये पर रहती हैं। पड़ोस में रहने वाला जगदेव नशे का आदी है और उनकी बहन को परेशान करता है। वह अक्सर बहन पर शादी का दबाव बनाता है।

सोमवार दोपहर उनकी खुशबू अपनी बेटी के साथ बाजार जा रही थी। इस दौरान जगदेव नशे की हालत में आया और शादी का दबाव बनाया। खुशबू के मना करने पर उसने धारदार हथियार से खुशबू के गले पर वार कर दिया।