विकास वर्मा, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित पर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप है।

युवक का रिश्ता कहीं और तय हो गया। इसपर युवती ने विरोध किया तो आरोपित ने उन्हें बुरी तरह पीटा। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

कुछ ही दिन पहले शुरू हुई थी बातचीत.. मोदीनगर की एक कालोनी की युवती की चार साल पहले मुरादनगर के एक युवक से मुलाकात हुई थी। कुछ ही दिन में दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं। आरोप है कि युवक घुमाने के बहाने युवती को एक होटल में लेकर गया। वहां उनके साथ दुष्कर्म किया।

मना करने पर युवक ने उन्हें शादी करने का झांसा दिया। युवती ने आरोपित के भरोसे में आकर विरोध नहीं किया। इसके बाद पिछले चार साल से आरोपित उनका शारीरिक शोषण करता रहा। अब कुछ दिन पहले युवती को पता चला कि युवक का कहीं और रिश्ता तय हो गया है।