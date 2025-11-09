ऑनलाइन कारोबार और शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे के नाम पर लाखों की ठगी, खाते फ्रीज कर जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने दो लोगों को ऑनलाइन कारोबार और शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 69.31 लाख रुपये ठग लिए। इंदिरापुरम निवासी सुमित त्यागी से वाट्सएप पर संपर्क कर एक युवती ने पहले दोस्ती की। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन कारोबार में मुनाफे के नाम पर 38.74 लाख रुपये ठग लिए।

अन्य मामले में खोड़ा निवासी बालकिशन शर्मा से शेयर ट्रेडिंग मेें रोजाना 20 प्रतिशत तक मुनाफे का झांसा देकर 30.57 लाख रुपये की ठगी हुई है। दोनों पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि जिन खातों में रुपये ट्रांसफर हुए हैं उन्हें फ्रीज कराया जा रहा है। शीघ्र आराेपितों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

आनलाइन व्यापार के नाम पर 38.74 लाख ठगे साइबर अपराधियों ने इंदिरापुरम के राजहंस अपार्टमेंट निवासी समित त्यागी को आनलाइन व्यापार में मुनाफे का झांसा देकर 38.74 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि चार सितंबर को दिव्या मिश्रा नामक युवती से उनकी इंटरनेट मीडिया पर मित्रता हुई।

इसके बाद दोनों बातचीत करने लगे। पीड़ित का आरोप है कि युवती ने उन्हें अपना साइड बिजनेस विशु शाप पर आनलाइन स्टोर के जरिए कमाई की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें फर्जी आर्डर देकर लगातार माल का भुगतान करने के लिए पेमेंट कराते रहे। उन्हे सिर्फ एक बार सवा लाख रुपये निकालने दिए।

कई बार इसी तरह उनसे भुगतान लिया गया। पीड़ित ने जब अपने रुपए लेने चाहे तो उनसे अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। परेशान होकर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर ठगी खोड़ा की भारत नगर कालोनी निवासी बालकिशन शर्मा को शेयर ट्रेडिंग मे रोजाना 20 प्रतिशत तक मुनाफे का झांसा देकर 30.57 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित के मुताबिक उनके पास 27 जुलाई को सीएचसीपी ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम से जितेंद्र बहादुर ने संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनकी कंपनी ऐसे शेयरों में निवेश कराती है जिनमें रोजाना 15 से 20 प्रतिशत तक ऊपरी सर्किट लगता है।

उन्हें बताया गया कि ऐसे शेयरों में निवेश करने पर रोजाना मोटा मुनाफा होता है। 15 सितंबर तक उनसे कई बार में विभिन्न बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कराई गई। जब उन्होंने रुपये निकालने चाहे तो उनसे अतिरिक्त धनराशि मांगी गई। पीड़ित ने परेशान होकर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।