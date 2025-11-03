Language
    CM योगी पर अपशब्द बोलने वाली किशोरी की जारी हुई दूसरी आपत्तिजनक वीडियो, परिवार अन्य जगह शिफ्ट

    By Ashutosh Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाली एक किशोरी का दूसरा आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। पहले वीडियो के वायरल होने के बाद, इस नए वीडियो में भी किशोरी मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है। सुरक्षा कारणों से परिवार को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सीएम योगी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करनेवाली किशोरी का एक अन्य वीडियो जारी।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीलामोड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपशब्द वाला वीडियो प्रसारित होने के बाद अब तीन नवंबर को दूसरा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इस वीडियो में भी किशोरी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रही है। 44 सेकेंड के इस वीडियो से एक बार फिर मामला गर्म है।

    वहीं पहले वीडियो के बाद किशोरी के घर पहुंचकर हंगामा करने वाले हिंदू संगठन के चार लोगों को एसीपी कोर्ट से जमानत मिल गई है। किशोरी व स्वजन घर छोड़कर किसी दूसरी जगह जा चुके हैं।

    तीन नवंबर को सोशल मीडिया पर किशोरी का 44 सेकेंड का वीडियो प्रसारित हुआ है। इस वीडियो में वह काफिर और अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और स्वयं को निडर बता रही है। कई आपत्तिजनक शब्दों पर बीप लगाई हुई हे। किशाेरी खुद को समुदाय विशेष के धर्मगुरु का चाहने वाला बताते हुए अन्य बातें भी कह रही है।

    बता दें कि किशोरी के दो वीडियो 27 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुए थे। इन वीडियो में किशोरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अपशब्द बोल रही थी। किशोरी ने धर्म विशेष पर भी टिप्पणी की थी। वीडियो 23 अक्टूबर के थे और पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 23 अक्टूबर को ही किशोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

    27 अक्टूबर की रात हिंदू रक्षा दल के कुछ लोगों ने किशोरी के घर पहुंचकर हंगामा किया था और किशोरी व उसकी मां के साथ अभद्रता भी की थी। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के अन्नू चौधरी, दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

    एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तीन अक्टूबर को प्रसारित हुए वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर एसीपी साहिबाबाद की कोर्ट में पेश किया गया था। यहां से चारों को जमानत मिल गई है। किशोरी का परिवार किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है।