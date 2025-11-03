CM योगी पर अपशब्द बोलने वाली किशोरी की जारी हुई दूसरी आपत्तिजनक वीडियो, परिवार अन्य जगह शिफ्ट

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीलामोड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपशब्द वाला वीडियो प्रसारित होने के बाद अब तीन नवंबर को दूसरा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इस वीडियो में भी किशोरी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रही है। 44 सेकेंड के इस वीडियो से एक बार फिर मामला गर्म है।

वहीं पहले वीडियो के बाद किशोरी के घर पहुंचकर हंगामा करने वाले हिंदू संगठन के चार लोगों को एसीपी कोर्ट से जमानत मिल गई है। किशोरी व स्वजन घर छोड़कर किसी दूसरी जगह जा चुके हैं। तीन नवंबर को सोशल मीडिया पर किशोरी का 44 सेकेंड का वीडियो प्रसारित हुआ है। इस वीडियो में वह काफिर और अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और स्वयं को निडर बता रही है। कई आपत्तिजनक शब्दों पर बीप लगाई हुई हे। किशाेरी खुद को समुदाय विशेष के धर्मगुरु का चाहने वाला बताते हुए अन्य बातें भी कह रही है।

बता दें कि किशोरी के दो वीडियो 27 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुए थे। इन वीडियो में किशोरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अपशब्द बोल रही थी। किशोरी ने धर्म विशेष पर भी टिप्पणी की थी। वीडियो 23 अक्टूबर के थे और पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 23 अक्टूबर को ही किशोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

27 अक्टूबर की रात हिंदू रक्षा दल के कुछ लोगों ने किशोरी के घर पहुंचकर हंगामा किया था और किशोरी व उसकी मां के साथ अभद्रता भी की थी। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के अन्नू चौधरी, दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।