जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों के निर्धारित रूट पर यात्रियों की सुविधा के लिए 69 यात्री शेड बनाए जाने हैं। इसके लिए नगर निगम ने निजी कंपनी को ठेका दिया है।

शर्त यह है कि कंपनी अपने खर्च पर यात्री शेड बनाएगी और वहां विज्ञापन लगाकर अपनी कमाई करेगी। लेकिन कंपनी ने यात्रियों की सुविधा को दरकिनार कर विज्ञापन से कमाई शुरू कर दी है। कई जगह यात्री शेड तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनमें बैठने के लिए बेंच या कुर्सी तक नहीं लगाई गई है। इसके बावजूद यात्री शेड पर विज्ञापन लगा दिए गए हैं। नगर निगम का दावा है कि कंपनी को नोटिस जारी करने की तैयार की जा रही है।

69 यात्री शेड बनाने की योजना तैयार नगर निगम की ओर से शहर में 69 यात्री शेड बनाने की योजना तैयार की गई है। इनमें से अब तक 20 से अधिक यात्री शेड बनाए जा चुके हैं। ई-बस का संचालन शुरू होने से पहले यात्री शेड बनाने का काम पूरा किया जाना है।

शुरुआत में कंपनी ने शहर के प्रमुख और अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर यात्री शेड बनाए हैं। इन स्थानों पर यात्रियों की संख्या अधिक होने के साथ विज्ञापन देखने वालों की संख्या भी ज्यादा रहती है। ऐसे में कंपनी को विज्ञापन के जरिये अच्छी कमाई होने की उम्मीद है।

यही वजह है कि यात्री शेड बनाने के साथ ही उन पर विज्ञापन लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। निगम की शर्तों के मुताबिक यात्री शेड पर विज्ञापन लगाने से पहले यात्रियों के बैठने की व्यवस्था करनी थी। इसके लिए बेंच या कुर्सियां लगाई जानी थीं।