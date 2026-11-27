जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। जरूरत पड़ने पर महिलाएं निडर होकर आगे बढ़कर काम करने में देर नहीं लगा रही हैं। इसी क्रम में अंगदान करने में कोई महिलाओं का कोई तोड़ नहीं है। किसी केस में मां बेटे की तो बहन भाई की जान बचाने को अंगदान कर रहीं हैं।

इतना ही नहीं पति की जान बचाने को पत्नी भी अंगदान करने से पीछे नहीं हट रहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में पता चला है कि छह साल में हुए 1107 लोगों के अंग प्रत्यारोपण के अधिकांश प्रकरणों में मां ने ही बेटे या बेटी को अंगदान करके उनकी जान बचाई है।

500 पार लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ इनमें 559 किडनी और 548 लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। अपर निदेशक डॉ. मनोक सेन के अनुसार नजदीकी रिश्तेदार द्वारा ही टिश्यू मैच करने पर अंगदान संभव है। चिकित्सक इसी के आधार पर प्रत्यारोपण की सफलता का आकलन करते हैं।

निकट संबंधी (पति-पत्नी, बच्चे, पोते-पोती, भाई-बहन, माता-पिता और दादा-दादी) को अंगदान करने के लिए प्रत्यारोपण केंद्र के प्रभारी डॉक्टर की अनुमति आवश्यक होती है। गैर-संबंधी दाता को अंगदान करने के लिए राज्य द्वारा स्थापित प्राधिकरण समिति की अनुमति आवश्यक होती है।

जिला स्तरीय अंगदान समिति के सदस्य डॉ. सचिन चंद्र वैश्य सीएमओ

डॉ. अमित विक्रम, सदस्य

डॉ. शशि अरोडॉ, सदस्य

डॉ. अनुपम बंसल, सदस्य

डॉ. अरूण गुप्ता, सदस्य

चीफ वार्डन सिविल डिफेंस ललित जायसवाल, सदस्य आयुष्मान कार्ड से सुमित को मिली जिंदगी मुरादाबाद की तहसील बिलारी के गांव सरथल के रहने वाले सुमित गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। सुमित के पेट में दर्द होने के बाद शरीर कमजोर होने लगा। चिकित्सक से जांच कराई तो दोनों किडनी फेल पाई गईं। वह घबरा गया। खर्चा अधिक बताने पर वह गांव लौट गया और वहां पता चला कि उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है।

कार्ड लेकर सुमित सीधे यशोदा हॉस्पिटल पहुंचा। 11 फरवरी 2025 को सुमित को भर्ती करते हुए चिकित्सकों ने 13 फरवरी को सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर दी। किडनी पत्नी नेहा ने दी है। दोनों का प्रेम विवाह हुआ है। दोनों बेहद खुश है।

19 वर्षीय पारस बालियान की कहानी मेरठ के रहने वाले 19 वर्षीय पारस बालियान ने भी आयुष्मान कार्ड दिखाकर कौशांबी के महंगे प्राइवेट यशोदा हास्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है। पारस को किडनी पिता रामदास ने दी है। वह इन दिनों पिता के खेत में काम करवा रहे हैं।