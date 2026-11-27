जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। प्रदूषण रोकथाम के लिए जिले को पांच जोन में बांटकर आठ टीमें निगरानी कर रही हैं। बावजूद इसके ग्रेप के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। जगह-जगह खुले में पड़ी निर्माण सामग्री, निर्माण साइट पर उड़ती धूल, सड़कों पर उड़ती धूल, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं प्रदूषण बोर्ड की निगरानी की पोल खोल रहे हैं।

20 अक्टूबर से ग्रेप के प्रथम चरण की पाबंदियां लागू की गई थीं। इसके बाद दूसरे व तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू हुईं। बीते माह ग्रेप की पाबंदियों का पालन करने के लिए जिले को पांच जोन में बांटा गया था। ट्रांस हिंडन के ज्यादातर क्षेत्रों को जोन-एक और लोनी के क्षेत्रों को जोन-दो में शामिल किया गया।

मोदीनगर, मुरादनगर, दुहाई, मेरठ रोड व राजनगर एक्सटेंशन को जोन-तीन में शामिल किया गया। जीटी रोड पर पड़ने वाले सभी औद्योगिक क्षेत्रों को जोन-चार में शामिल हैं। कम प्रदूषित इलाकों में एक टीम और अधिक प्रदूषित इलाकों में दो-दो टीम गठित की गई थीं, जिन्हें प्रदूषण फैलाने वाले और ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करनी थी। आठ टीम गठित करने के बाद भी कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है।