Ghaziabad News: 24 घंटे में गुजरती हैं 10 साइकिल, इंदिरापुरम में मॉडल सड़कों पर नहीं होगा साइकिल ट्रैक

हसीन शाह, गाजियाबाद। सीएम ग्रिड योजना के तहत इंदिरापुरम में मॉडल सड़कों पर साइकिल ट्रैक नहीं बनाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे के जरिये किए गए सर्वे में पता चला है कि 24 घंटे में औसतन 10 साइकिल गुजरती हैं। इंदिरापुरम में 284 करोड़ से चार मॉडल सड़कें बनाई जाएंगी। इसका टेंडर हो चुका है।



काला पत्थर रोड एनएच-9 बालाजी मंदिर से कावेरी मार्ग, काला पत्थर रोड से कस्तूरबा गांधी मार्ग होते हुए मनोज पांडे मार्ग, काला पत्थर रोड से सुशीला नैयर मार्ग होते हुए शहीद कैप्टन मनोज पांडेय मार्ग और सुशीला नैयर मार्ग से शिप्रा मॉल तक इन चारों सड़कों को मॉडल रोड बनाया जाएगा। मॉडल सड़कें बनाने के लिए निगम को शासन से अनुदान राशि मिल गई थी। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

मार्ग करीब 10 किलोमीटर लंबा है। जिसमें तीन-तीन मीटर में फुटपाथ बनाए जाएंगे। वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों को चिह्नित किया गया है। यू-टर्न बनाकर वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाया जाएगा। जिससे सड़कों पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। चारों मार्गों पर कई स्थानों पर पत्थर की कलाकृतियां लगाई जाएंगी। सभी मार्गों पर अधिक से अधिक हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

बिजली के तारों को भूमिगत कर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे। इससे लोगों को मॉर्निंग वॉक में सुविधा होगी। मॉडल सड़कों पर साइकिल ट्रैक नहीं बनेंगे। नगर निगम का तर्क है कि इन मार्गों पर साइकिल की संख्या बहुत कम हो गई है। जिन सड़कों को बनाने के लिए चिह्नित किया है उन पर 24 घंटे में महज औसतन 10 साइकिल ही गुजर रही हैं।

साइकिलों के चलने का पता लगाने के लिए नगर निगम ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से सर्वे किया था। सीसीटीवी फुटेज में सेहत को ध्यान में रखकर साइकिल चलाते हुए लोग नजर आए। नगर निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि मॉडल सड़कों के बनाने का टेंडर हो चुका है। मॉडल सड़कों पर साइकिल ट्रैक नहीं बनाए जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 24 घंटे में 10 साइकिल ही गुजरी थीं।

वैशाली और कौशांबी में भी बनेंगी मॉडल सड़कें सीएम ग्रिड योजना के तहत वैशाली और काैशांबी में चार सड़कें शामिल हैं। डाबर तिराहे से कौशांबी बस स्टैंड को जोड़ने वाली करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क, वैशाली सेक्टर-4 धर्म मार्ग, हर्षवर्धन मार्ग, रामप्रस्था मार्ग, काली मंदिर के सामने वाली 5.46 किलोमीटर सड़क योजना में शामिल किया गया है। इन सड़कों पर साइकिल चलने का सर्वे नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इन सड़कों पर भी साइकिल ट्रैक नहीं बनाया जाएगा। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन चौराहे से मोहननगर चौराहे को जोड़ने वाली करीब 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क को माडल रोड बनाया जा रहा है। इसका काम अंतिम चरण में चल रहा है।