मोदीनगर बस स्टैंड से दो बस को मिली हरी झंड़ी, मुकारी और आसपास के लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर के लोगों के लिए राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने शुक्रवार से क्षेत्रवासियों को मुकारी गांव से हापुड़ व मोदीनगर बसस्टैंड से हापुड़, बुलंदशहर से होते हुए मैनपुरी के लिए दो बसों की सौगात दी है।

मोदीनगर विधायक डॉ. मंजू शिवाच ने शुक्रवार सुबह हरी झंडी दिखाकर दोनों बसों का शुभारंभ किया। इन दाेनों रूट पर मोदीनगर से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। कुछ देर के अंतराल पर बस की सुविधा है। लेकिन फिर भी बसों में भीड़ की समस्या रहती है। ऐसे में दो बस बढ़ने से लोगों को राहत मिलेगी।