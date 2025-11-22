Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोदीनगर बस स्टैंड से दो बस को मिली हरी झंड़ी, मुकारी और आसपास के लोगों को मिलेगी राहत

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:56 AM (IST)

    मोदीनगर के लोगों के लिए खुशखबरी! परिवहन विभाग ने मुकारी से हापुड़ और मोदीनगर बस स्टैंड से मैनपुरी के लिए दो नई बसें शुरू की हैं। विधायक मंजू शिवाच ने हरी झंडी दिखाकर बसों का शुभारंभ किया। इन रूटों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे मुकारी और आसपास के ग्रामीणों को विशेष लाभ होगा और उनके समय की बचत होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

     मोदीनगर बसस्टैंड से हापुड़, बुलंदशहर से होते हुए मैनपुरी के लिए दो बसों की सौगात।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर के लोगों के लिए राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने शुक्रवार से क्षेत्रवासियों को मुकारी गांव से हापुड़ व मोदीनगर बसस्टैंड से हापुड़, बुलंदशहर से होते हुए मैनपुरी के लिए दो बसों की सौगात दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोदीनगर विधायक डॉ. मंजू शिवाच ने शुक्रवार सुबह हरी झंडी दिखाकर दोनों बसों का शुभारंभ किया। इन दाेनों रूट पर मोदीनगर से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। कुछ देर के अंतराल पर बस की सुविधा है। लेकिन फिर भी बसों में भीड़ की समस्या रहती है। ऐसे में दो बस बढ़ने से लोगों को राहत मिलेगी।

    इन बसों का संचालन रोजाना होगा। खासकर, उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके गांव मुकारी व मोदीनगर के बीच में पड़ते हैं। उन लोगों को निजी वाहन या आटो से बसस्टैंड तक आना पड़ता था। अब मुकारी से बस शुरू हाेगी तो लोगाें के समय की बचत होगी।