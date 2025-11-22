मोदीनगर बस स्टैंड से दो बस को मिली हरी झंड़ी, मुकारी और आसपास के लोगों को मिलेगी राहत
मोदीनगर के लोगों के लिए खुशखबरी! परिवहन विभाग ने मुकारी से हापुड़ और मोदीनगर बस स्टैंड से मैनपुरी के लिए दो नई बसें शुरू की हैं। विधायक मंजू शिवाच ने हरी झंडी दिखाकर बसों का शुभारंभ किया। इन रूटों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे मुकारी और आसपास के ग्रामीणों को विशेष लाभ होगा और उनके समय की बचत होगी।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर के लोगों के लिए राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने शुक्रवार से क्षेत्रवासियों को मुकारी गांव से हापुड़ व मोदीनगर बसस्टैंड से हापुड़, बुलंदशहर से होते हुए मैनपुरी के लिए दो बसों की सौगात दी है।
मोदीनगर विधायक डॉ. मंजू शिवाच ने शुक्रवार सुबह हरी झंडी दिखाकर दोनों बसों का शुभारंभ किया। इन दाेनों रूट पर मोदीनगर से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। कुछ देर के अंतराल पर बस की सुविधा है। लेकिन फिर भी बसों में भीड़ की समस्या रहती है। ऐसे में दो बस बढ़ने से लोगों को राहत मिलेगी।
इन बसों का संचालन रोजाना होगा। खासकर, उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके गांव मुकारी व मोदीनगर के बीच में पड़ते हैं। उन लोगों को निजी वाहन या आटो से बसस्टैंड तक आना पड़ता था। अब मुकारी से बस शुरू हाेगी तो लोगाें के समय की बचत होगी।
