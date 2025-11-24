पड़ोसियों के दिलों के तार जोड़ने के लिए चलेगा अभियान, जमात ए इस्लामी हिंद ने शुरू की पहल
मुस्लिम संगठन जमात ए इस्लामी हिंद ने डिजिटल युग में पड़ोसियों के बीच बढ़ती दूरी को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का लक्ष्य सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना है। संगठन के पदाधिकारियों ने कैला भट्टा कालोनी में इसकी शुरुआत की, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को पड़ोसी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जागरूक करना है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुस्लिमों का बड़ा संगठन जमात ए इस्लामी हिंद द्वारा डिजिटल युग में पड़ाेसियों की एक दूसरे से बढ़ती दूरी को कम करने के लिए अभियान चलाएगा। इस अभियान से वह सभी धर्मों के लोगों को जोड़ेगा। रविवार को कैला भट्टा कालोनी में संगठन के पदाधिकारियों ने अभियान की शुरूआत की। यह अभियान 30 नवंबर तक चलाया जाएगा।
संगठन के प्रदेश सचिव पदाधिकारी मोहम्मद वहाबुद्दीन ने कहा कि पड़ोसियों के बीच में लगातार दूरियां बढ़ रही हैं। पड़ोसीपन खत्म हो रहा है। लोग आनलाइन दोस्त बना हरे हैं। आनलाइन ही नये लोगों से जुड़ रहे हैं। डिजिटल प्लेटफार्म पर वह हजारों लोगों को जानते हैं लेकिन वह अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं। जबकि पड़ोसी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी है।
हाईराइज इमारतों में तो किसी को अपने पड़ोसी का नाम तक पता नहीं होता है। इससे सहयोग की भावना खत्म होती जा रही है। यह समाज के लिए ठीक नहीं है। सभी का प्रभु एक है। सब उसी की उपासना करते हैं। सभी आपसी भाई-भाई हैं। अच्छे पड़ाेसी दुख-दर्द बांटते हैं। वह एक दूसरे जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करते हैं। वह व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा जिसका पड़ाेसी उसकी हरकतों से सुरक्षित नहीं है।
वह व्यक्ति ईमान वाला नहीं है जिसका पेट भरा है और उसका पड़ोसी भूखा है। पड़ोसियों के भेदभाव को दूर करने के लिए संगठन जिले में मुरादनगर में रैली करेगा। गाजियाबाद में घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेगा।
30 स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जाएगा। अभियान में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इस मौके पर नगर अध्यक्ष मोहम्मद आसिम, मीडिया प्रभारी सलाउद्दीन, कार्यक्रम संयोजक डा. एआर रहमानी, मेहरूद्दीन, इलियास, हाजरी निसार, अशोक गुप्ता, संजय सिंह, अंकुर शर्मा आदि मौजूद रहे।
