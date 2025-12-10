श्रीलंका से वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम, जोश के साथ किया गया स्वागत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। श्रीलंका में आई आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 29 नवंबर को भेजी गई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की विशेष टीम आपरेशन सागर बंधु को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वापस भारत लौट आई है। मंगलवार को कमला नेहरूनगर स्थित आठवी वाहिनी परिसर में टीम का जोश के साथ स्वागत किया गया।

इस मौके पर एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद (आइपीएस) ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि यह अभियान भारत द्वारा पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। कमाण्डेंट प्रवीण कुमार तिवारी के नेतृत्व में 80 सदस्यीय टीम को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए श्रीलंका भेजा गया था।

टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में फंसे नागरिकों का सुरक्षित निकास, त्वरित राहत कार्य, प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान की। इस आपरेशन में कुल 66 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें दृष्टिहीन वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, बुजुर्ग और कई परिवार शामिल थे। इसके साथ ही 78 लोगों को बाढ़ से घिरी कालोनियों से सुरक्षित स्थानों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। कुल 144 नागरिकों को जीवनरक्षक सहायता प्रदान की गई।

मानव जीवन के साथ-साथ पशुओं को भी सुरक्षित निकाला गया। दो शवों को निकाल कर सम्मान के साथ स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया। राहत कार्यों में टीम ने 1800 से अधिक लोगों तक भोजन, राशन और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया। बाढ़ से दूषित हो चुके कई जलकूपों की सफाई कर उन्हे पुनः पीने योग्य बनाया, जो वहां के ग्रामीण समुदाय का मुख्य जलस्त्रोत है।

अभियान के दौरान टीम ने कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट पेशेवर क्षमता, उच्च मनोबल और समर्पण का परिचय दिया। श्रीलंका के स्थानीय नागरिकों व प्रशासन ने विशेष रूप से एनडीआरएफ की पेशेवर विशेषज्ञता, अनुशासन और त्वरित कार्रवाई की विशेष सराहना की।