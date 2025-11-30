हिंडन से कोलंबो तक... साइक्लोन दितवाह से तबाह श्रीलंका के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू, 80 NDRF जवान पहुंचे कोलंबो

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइक्लोन दितवाह ने श्रीलंका में भारी तबाही, बाढ़ और लैंडस्लाइड की। इस आपदा के बाद, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत मिशन शुरू किया।

भारत सरकार के निर्देश पर, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की 80 सदस्यों की एक अत्याधुनिक टीम आज सुबह 4 बजे हिंडन एयरबेस से कोलंबो के लिए रवाना हुई।

टीम को दो ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में ऑपरेशन के लिए जरूरत के हिसाब से 40 ट्रेंड बचाव कर्मी और दो डॉग स्क्वॉड हैं। ये टीमें सभी जरूरी टेक्निकल इक्विपमेंट, काटने और उठाने के औजार, कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल सपोर्ट और सेफ्टी गियर से लैस हैं।