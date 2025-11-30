Language
    हिंडन से कोलंबो तक... साइक्लोन दितवाह से तबाह श्रीलंका के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू, 80 NDRF जवान पहुंचे कोलंबो

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    गाजियाबाद से, चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए एनडीआरएफ की 80 सदस्यीय टीम रवाना हुई। 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत, यह टीम आवश्यक उपकरणों से लैस है और दो समूहों में विभाजित है। कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी के नेतृत्व में, टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बचाव कार्य कर रही है और अब तक 30 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइक्लोन दितवाह ने श्रीलंका में भारी तबाही, बाढ़ और लैंडस्लाइड की। इस आपदा के बाद, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत मिशन शुरू किया।

    भारत सरकार के निर्देश पर, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की 80 सदस्यों की एक अत्याधुनिक टीम आज सुबह 4 बजे हिंडन एयरबेस से कोलंबो के लिए रवाना हुई।

    टीम को दो ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में ऑपरेशन के लिए जरूरत के हिसाब से 40 ट्रेंड बचाव कर्मी और दो डॉग स्क्वॉड हैं। ये टीमें सभी जरूरी टेक्निकल इक्विपमेंट, काटने और उठाने के औजार, कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल सपोर्ट और सेफ्टी गियर से लैस हैं।

    ऑपरेशन को कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी लीड कर रहे हैं। श्रीलंका पहुंचने पर, टीम ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी डिजास्टर एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। टीम ने 30 से ज्यादा प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है।