श्रीलंका में एनडीआरएफ का ऑपरेशन सागर बंधु जारी, 150 से ज्यादा लोगों को बचाया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनडीआरएफ का श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मानवता मिशन जारी है। जवान अब तक डेढ़ सौ से अधिक लोगों को बचा चुके हैं। गर्भवती महिला भी सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ ) ने श्रीलंका में आए विनाशकारी चक्रवात दितवाह से प्रभावित इलाकों में 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है।

कई क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है।भारत सरकार ने आपरेशन सागर बंधु के तहत 80 सदस्यों और चार खोजी कुत्तों की दो टीमें श्रीलंका भेजीं हैं। इन टीमों को आपदा ग्रस्त इलाकों कडुवेला, बदुल्ला और पुट्टलम में तैनात किया गया है, जहां पर यह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। अब तक 70 लोगों को बचाया गया है।

80 से ज्यादा को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही जवान पशुधन को भी सुरक्षित बाहर निकाल रहे है। श्रीलंकाई सुरक्षा बलों और प्रशासन की मदद से एनडीआरएफ की टीमें जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री व भोजन के पैकेट भी वितरित कर रहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम भीषण मलबे में दबे लोगों को भी तलाश कर रही है।