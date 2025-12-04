Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीलंका में एनडीआरएफ का ऑपरेशन सागर बंधु जारी, 150 से ज्यादा लोगों को बचाया

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:24 AM (IST)

    श्रीलंका में एनडीआरएफ 'ऑपरेशन सागर बंधु' चला रही है, जिसका लक्ष्य बाढ़ और भूस्खलन पीड़ितों को बचाना है। एनडीआरएफ की टीमों ने 150 से अधिक लोगों को सुरक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाह में राहत एवं बचाव कार्य करती एनडीआरएफ इंडिया की टीम। सौ. एनडीआरएफ

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनडीआरएफ का श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मानवता मिशन जारी है। जवान अब तक डेढ़ सौ से अधिक लोगों को बचा चुके हैं। गर्भवती महिला भी सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ ) ने श्रीलंका में आए विनाशकारी चक्रवात दितवाह से प्रभावित इलाकों में 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है।भारत सरकार ने आपरेशन सागर बंधु के तहत 80 सदस्यों और चार खोजी कुत्तों की दो टीमें श्रीलंका भेजीं हैं। इन टीमों को आपदा ग्रस्त इलाकों कडुवेला, बदुल्ला और पुट्टलम में तैनात किया गया है, जहां पर यह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। अब तक 70 लोगों को बचाया गया है।

    80 से ज्यादा को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही जवान पशुधन को भी सुरक्षित बाहर निकाल रहे है। श्रीलंकाई सुरक्षा बलों और प्रशासन की मदद से एनडीआरएफ की टीमें जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री व भोजन के पैकेट भी वितरित कर रहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम भीषण मलबे में दबे लोगों को भी तलाश कर रही है।

    अब तक दो शवों को बाहर निकाला गया है।टीम ने पुट्टलम से नौ महीने की गर्भवती महिला को भी सफलतापूर्वक बचाया है। एनडीआरएफ की आठवीं वाहिनी के कमाण्डेंट प्रवीण कुमार तिवारी के नेतृत्व वाली 80 सदस्यीय टीम में चार महिला बचावकर्मी भी शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय महिलाओं की सहायता की विशेष जिम्मेदारी दी गई है।कमाण्डेंट प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि एनडीआरएफ गाजियाबाद से अब तक 24 टन से अधिक राहत सामग्री श्रीलंका के लिए भेजी गई है। एनडीआरएफ की टीम दिन रात राहत अभियान में जुटी हुई है।