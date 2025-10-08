Ghaziabad Accident: हापुड़ रोड पर ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी, एक युवक की मौत; दोस्त घायल

गाजियाबाद के हापुड़ रोड पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें नंदग्राम निवासी कमल की मौत हो गई और रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक पार्टियों में गुब्बारे लगाने का काम करते थे और काम से लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। परिवार में शोक का माहौल है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हापुड़ रोड पर सोमवार रात करीब पौने 12 बजे ट्रक ने सेठ मुकंदलाल स्कूल के पास बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को करीब पांच मीटर तक घसीटा। हादसे में बाइक सवार युवक 21 वर्षीय नंदग्राम निवासी कमल की मौत हो गई जबकि 22 वर्षीय रवि गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने रवि को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां हालत गंभीर होने पर उसे एम्स रेफर कर दिया गया। मौके पर ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। ट्रक मुरादाबाद जा रहा था।

पुलिस का कहना है कि कमल और रवि डेकोरेशन का काम कर घर जा रहे थे।नंदग्राम के सरस्वती विहार निवासी 21 वर्षीय कमल और उनका पड़ोसी 22 वर्षीय रवि पार्टियों में गुब्बारे लगाने का काम करते हैं। रवि के पिता शंकर के मुताबिक सोमवार रात दोनों कमल की बाइक पर बैठकर काम समाप्त करने के बाद आरडीसी से घर जा रहे थे। बाइक कमल चला रहे थे। हापुड़ रोड पर सेठ मुकंदलाल स्कूल के पास मुरादाबाद से आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी।

बाइक सवार करीब पांच मीटर तक अगले टायर के सामने घिसटते रहे और उसके बाद कमल के ऊपर से ट्रक का अगला पहिया उतर गया। जबकि बाइक और ट्रक की चपेट में आकर रवि गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रक मौके पर छोड़कर भाग गया। मौके पर पहुंची सिहानी गेट पुलिस घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने कमल को मृत घोषित कर दिया। जबकि रवि कुमार को एम्स में भर्ती कराया गया है।

कमल के छोटे भाई कुनाल ने बताया कि तीन भाइयों में कमल में सबसे बड़े थे और अपने साथी रवि के साथ पार्टियों में गुब्बारे और डेकोरेशन का काम करते थे। उनके पिता जगदीश सिंह सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। दोनों युवकों का परिवार एक ही मकान में रहता है।