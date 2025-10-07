यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर 10 अक्टूबर से लगेगा स्वदेशी मेला, स्थानीय उद्यमियों को मिलेगा मंच

गाजियाबाद में 10 से 16 अक्टूबर तक स्वदेशी मेला आयोजित होगा। संजय नगर के रामलीला मैदान में लगने वाले इस मेले में स्थानीय हस्तशिल्पियों कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। उद्योग विभाग समेत कई अन्य विभाग भी इसमें भाग लेंगे। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के उत्पादों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण होगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हाल ही में ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर गाजियाबाद में स्वदेशी मेला आयोजित किया जाएगा। 10 से 16 अक्टूबर तक स्वदेशी मेला संजय नगर सेक्टर-23 के रामलीला मैदान में लगेगा। इसमें स्थानीय हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। ताकि दीवाली पर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी के लिए आमजन को मंच मिल सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने बताया कि मेले में उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, ओडीओपी, सीएम युवा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि से जुड़े लाभार्थी इकाइयों व उद्यमियों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।