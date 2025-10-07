Language
    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर 10 अक्टूबर से लगेगा स्वदेशी मेला, स्थानीय उद्यमियों को मिलेगा मंच

    By Shahnawaz Ali Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:50 AM (IST)

    गाजियाबाद में 10 से 16 अक्टूबर तक स्वदेशी मेला आयोजित होगा। संजय नगर के रामलीला मैदान में लगने वाले इस मेले में स्थानीय हस्तशिल्पियों कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। उद्योग विभाग समेत कई अन्य विभाग भी इसमें भाग लेंगे। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के उत्पादों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण होगी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हाल ही में ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर गाजियाबाद में स्वदेशी मेला आयोजित किया जाएगा। 10 से 16 अक्टूबर तक स्वदेशी मेला संजय नगर सेक्टर-23 के रामलीला मैदान में लगेगा। इसमें स्थानीय हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। ताकि दीवाली पर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी के लिए आमजन को मंच मिल सके।

    उक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने बताया कि मेले में उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, ओडीओपी, सीएम युवा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि से जुड़े लाभार्थी इकाइयों व उद्यमियों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

    इसके अलावा मेले में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पादों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र होंगी। उन्होंने बताया मेले में संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उद्यमी, हस्तशिल्पी एवं निर्यातक अपने उत्पादों को प्रदर्शित एवं मार्केटिंग के लिए मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित उपायुक्त उद्योग कार्यालय से संपर्क कर स्टाल बुक करा सकते हैं।