गाजियाबाद में संदिग्ध हालात में व्यक्ति की मौत, फंदे से लटका हुआ मिला शव
मुरादनगर की मलिकनगर कॉलोनी में एक 45 वर्षीय किराएदार संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक दानिश अली आर्थिक तंगी से परेशान था और उसके कमरे में तनाव की दवाइयाँ भी मिलीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
संवाद सहयोगी, मुरादनगर। नगर की मलिकनगर कालोनी में किराये पर अकेले रहने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। प्रथमदृष्टा मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
45 वर्षीय दानिश अली नगर की मलिकनगर कालोनी में किराये पर रहते थे। रविवार रात को वह काम से लौटने के बाद कमरे में गए थे। सोमवार सुबह जब कमरे से बाहर नहीं आए तो आसपास के लोगों ने उन्हें पुकारा। जवाब न मिलने पर लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया।
पुलिस ने मौके पर आकर दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलने पर व्यक्ति फंदे से लटका हुआ। पुलिस ने उन्हे अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आर्थिक कारणों चलते व्यक्ति तनाव में चल रहा था। उनके कमरे में इससे संबंधित दवाएं भी मिली है।
संभावना व्यक्त की जा रही कि मृतक द्वारा आत्महत्या की गई है।एसीपी का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। मृतक के स्वजन को भी सूचित कर दिया गया है।
