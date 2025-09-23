गाजियाबाद में इस सड़क पर निर्माण कार्य शुरू, यातायात होगा सुचारू और जाम से मिलेगी राहत

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सिकरोड़ को नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। इस सड़क पर 15 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि सड़क बनने से यातायात सुगम होगा और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही क्षेत्र में सड़कों का सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन के आसपास की सड़कों की हालत सुधारने और कागजों में प्रस्तावित सड़क का निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स पहल कर रहे हैं। सोमवार को जीडीए ने राजनगर एक्सटेंशन में सिकरोड़ को नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से जोड़ने वाली लंबे समय से प्रस्तावित 900 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

मुरादनगर विधायक अजीतपाल त्यागी ने नारियल फोड़कर इस सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क पर 15 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि निर्माण पूरा होने पर लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज से सटी 45 ​​मीटर चौड़ी सड़क भी इससे जुड़ जाएगी, जिससे यातायात सुगम हो जाएगा। राजनगर एक्सटेंशन में गोलचक्कर से लेकर सिटी फॉरेस्ट से होते हुए लगभग तीन किलोमीटर लंबे हिस्से और उससे सटे सात किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड को 45 मीटर की बजाय 60 मीटर चौड़ा करने का काम भी शुरू हो गया है।

इसके लिए एक टोटल स्टेशन सर्वे कराया गया है और सर्वे रिपोर्ट कुछ ही दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। गोलचक्कर रोड का निर्माण पूरा होने, सिटी फॉरेस्ट से होकर आउटर रिंग रोड से जुड़ने और दोनों सड़कों की 45 मीटर चौड़ाई की जगह 60 मीटर चौड़ी सड़क बनने के बाद, वाहन न केवल सड़क पर आसानी से चल सकेंगे, बल्कि भविष्य में ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी।

इससे हरनंदीपुरम परियोजना को भी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, शहरी अवसंरचना निधि के तहत, इस क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद, क्षेत्र की सड़कों का एक अलग ही रूप दिखाई देगा।

राजनगर एक्सटेंशन में एके चिल्ड्रन सोसाइटी के सामने 18 मीटर चौड़ी सड़क के शेष निर्माण को शहरी अवसंरचना निधि के तहत प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों में शामिल किया गया है। इसके अलावा, राजनगर एक्सटेंशन में जीडी गोयनका स्कूल से स्टेडियम को जोड़ने वाली आउटर रिंग रोड तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा।

राजनगर एक्सटेंशन में अजराना सोसाइटी से होकर गुजरने वाली 45 मीटर चौड़ी जोनल रोड, राजनगर एक्सटेंशन में 30 मीटर चौड़ी जोनल रोड, सोना पैलेस से गुलमोहर सोसाइटी के पिछले गेट तक 45 मीटर चौड़ी रोड, साथ ही मोरटी मोड़ से राज एम्पायर सोसाइटी तक 24 मीटर लंबी जोनल रोड और बंधा रोड से ज्योति सुपरमार्केट तक सड़क का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।