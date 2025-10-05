Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोनी में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान

    By shobhit sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:39 PM (IST)

    लोनी के मुस्तफाबाद में एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जिससे करीब 2.3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। दुकान मालिक मोहम्मद शब्बीर अली ने बताया कि आग देर रात लगी और दमकल कर्मियों ने घंटों बाद इस पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    लोनी के मुस्तफाबाद में एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लोनी। शनिवार देर रात लोनी थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद स्थित एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पड़ोसियों ने दुकान मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें फैलती रहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक का दावा है कि आग से लगभग ₹2.3 करोड़ (करीब 2.3 करोड़ डॉलर) का नुकसान हुआ है।

    मुस्तफाबाद कॉलोनी निवासी मोहम्मद शब्बीर अली इसी कॉलोनी में इंसा फैब्रिक्स नाम से कपड़े की दुकान चलाते हैं। ऊपरी मंजिल पर उनकी कपड़े की फैक्ट्री और नीचे एक दुकान है। उन्होंने बताया कि शनिवार देर शाम वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। रात करीब 2 बजे एक पड़ोसी ने दुकान में आग लगने की सूचना दी।

    तुरंत ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाना शुरू कर दिया। दुकान का फर्नीचर और कई तरह के कपड़े जलकर खाक हो गए। पीड़ित ने बताया कि आग में लगभग ₹2.3 करोड़ (लगभग 23 लाख डॉलर) मूल्य के कपड़े जलकर खाक हो गए।

    पहली नजर में, दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का पता चलता है। लोनी के एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है।