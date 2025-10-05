लोनी में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान

लोनी के मुस्तफाबाद में एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जिससे करीब 2.3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। दुकान मालिक मोहम्मद शब्बीर अली ने बताया कि आग देर रात लगी और दमकल कर्मियों ने घंटों बाद इस पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, लोनी। शनिवार देर रात लोनी थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद स्थित एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पड़ोसियों ने दुकान मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें फैलती रहीं।

दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक का दावा है कि आग से लगभग ₹2.3 करोड़ (करीब 2.3 करोड़ डॉलर) का नुकसान हुआ है। मुस्तफाबाद कॉलोनी निवासी मोहम्मद शब्बीर अली इसी कॉलोनी में इंसा फैब्रिक्स नाम से कपड़े की दुकान चलाते हैं। ऊपरी मंजिल पर उनकी कपड़े की फैक्ट्री और नीचे एक दुकान है। उन्होंने बताया कि शनिवार देर शाम वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। रात करीब 2 बजे एक पड़ोसी ने दुकान में आग लगने की सूचना दी।

तुरंत ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाना शुरू कर दिया। दुकान का फर्नीचर और कई तरह के कपड़े जलकर खाक हो गए। पीड़ित ने बताया कि आग में लगभग ₹2.3 करोड़ (लगभग 23 लाख डॉलर) मूल्य के कपड़े जलकर खाक हो गए।