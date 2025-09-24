साहिबाबाद में बिजली कटौती से जनता त्रस्त, शिकायतें अनसुनी
साहिबाबाद में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में कई दिनों से बिजली गुल हो रही है जिससे निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों में भारी रोष है। लोगों को बिजली कटौती से राहत नहीं मिल रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। पिछले कई दिनों से तापमान में वृद्धि के साथ-साथ बिजली कटौती ने इस कमी को और बढ़ा दिया है। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के निवासी बिजली के बिना परेशान हैं। निवासियों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में लगभग दो सप्ताह से बिजली कटौती जारी है। सोमवार रात और मंगलवार दोपहर को काफी कटौती हुई। मंगलवार को ट्रांसफार्मर में खराबी के कारण तीन से चार घंटे तक बिजली गुल रही। निवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद, बिजली निगम के अधिकारी कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं। जब वे शिकायत करते हैं, तो वे केवल सबस्टेशन पर ओवरलोड का हवाला देते हैं।
वे सवाल करते हैं कि समस्या से अवगत होने के बावजूद अधिकारी इसका समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। भीषण गर्मी में वे रोजाना रात-दिन बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतीश भारद्वाज ने बताया कि वे ओवरलोड की समस्या के बारे में पश्चिमी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी से शिकायत कर चुके हैं। शिकायत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है।
इन इलाकों में भी बिजली गुल
ट्रांस-हिंडन के अन्य इलाकों में भी बिजली गुल रही। वैशाली सेक्टर 3 और 5 में बिजली आपूर्ति रुक-रुक कर होती रही। बार-बार बिजली गुल होने से लोगों को अपने उपकरण चलाने में दिक्कत हुई। वसुंधरा सेक्टर 5 में भी दिन भर में आठ से दस बार बिजली गुल रही। इंदिरापुरम के नीति खंड 2 में दिन भर में लगभग चार घंटे बिजली गुल रही।
