Ghaziabad: पुल के नीचे खून से लथपथ मिली महिला की लाश, हत्या की आशंका; नहीं हो सकी शिनाख्त

गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के पुल के नीचे सुंदरदीप कालेज के पास एक महिला का शव पड़ा मिला। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की उम्र करीब 35 साल है। घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक कार भी क्षतिग्रस्त मिली है। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

पुल के नीचे खून से लथपथ मिली महिला की लाश

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। वेव सिटी थाना क्षेत्र में मंगलवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के पुल के नीचे सुंदरदीप कालेज के पास एक महिला का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। शव के पास से कोई दस्तावेज बरामद नहीं होने के कारण महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। खून से लथपथ मिला महिला शव अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला की हत्या की गई है। वहीं, पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को सड़क हादसे का मानकर चल रही है। शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मसूरी पुलिस मंगलवार तड़के गश्त पर थी। इस दौरान ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के पुल के नीचे सुंदरदीप कालेज के पास एक महिला का शव पड़ा मिला। करीब 35 साल है महिला की उम्र घटना दूसरे थाना क्षेत्र की होने के कारण पुलिस ने वेव सिटी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की उम्र करीब 35 साल है। महिला की शिनाख्त के हो रहे प्रयास एसीपी वेव सिटी रवि प्रकाश सिंह का कहना है कि महिला की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक कार भी क्षतिग्रस्त मिली है। इसके चलते सड़क हादसा होना प्रतीत हो रहा है। मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari