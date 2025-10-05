Ghaziabad News: आरओबी निर्माण कार्य के चलते वन वे हुआ हापुड़ रोड, वाहनों के आमने-सामने आने से लगा लंबा जाम

गाजियाबाद के राज चौपले पर आरओबी निर्माण के चलते हापुड़ रोड को वन-वे कर दिया गया जिससे रविवार को भयंकर जाम लग गया। फाटक बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की।

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। राजचोपले पर शुरू हुए आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) निर्माण कार्य को लेकर हापुड़ रोड को वन वे किया गया, जिसके चलते रविवार को हापुड़ रोड जाम हो गया। वाहन आमने सामने आ गए। जाम में फंसने से चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों ने सिस्टम पर सवाल खड़े गए।

इन दिनों राजचोपले पर आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हापुड़ रोड पर मोदीपोन चौकी के पास से सड़क की एक साइड को बंद कर दिया गया है। ऐसे में नगरपालिका के सामने से वाहन वन-वे किये जा रहे हैं। रविवार सुबह फाटक बंद हुए। ऐसे में दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।